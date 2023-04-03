Белый дом: США не считают разумным решение ряда стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу

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США не считают решение ряда членов ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи разумным решением, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Белый дом: США не считают разумным решение ряда стран ОПЕК+ сократить нефтедобычу
  • РИА Новости

«Мы не думаем, что сокращения добычи являются разумными на данный момент, учитывая рыночную неопределённость», — цитирует РИА Новости Кирби.

Он не стал говорить о том, ведёт ли Вашингтон какие-либо переговоры с членами ОПЕК+ касательно объёмов добычи нефти.

Ранее мониторинговый комитет ОПЕК сообщил, что государства ОПЕК+ добровольно снизят добычу нефти на 1,66 млн баррелей в сутки помимо уже действующего плана.

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