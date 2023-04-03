Страны ОПЕК+ добровольно снизят добычу на 1,66 млн б/с в дополнение к действующему плану

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Мониторинговый комитет Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) сообщил, что государства ОПЕК+ добровольно снизят добычу нефти на 1,66 млн баррелей в сутки помимо уже действующего плана.
Страны ОПЕК+ добровольно снизят добычу на 1,66 млн б/с в дополнение к действующему плану
  • РИА Новости

Заявление опубликовано на сайте организации после заседания мониторингового комитета.

С ноября 2022 года действует соглашение по сокращению добычи на 2 млн баррелей в сутки.

Следующее заседание мониторингового комитета назначено на 4 июня.

3 апреля сообщалось, что мировые цены на нефть ускорили рост более чем на 5% на фоне решения некоторых стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.

Также сообщалось, что Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Оман сократят добычу нефти с мая до конца года.

Кроме того, Казахстан вместе с другими государствами ОПЕК+ дополнительно сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года.

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