Страны ОПЕК+ добровольно снизят добычу на 1,66 млн б/с в дополнение к действующему плану
- РИА Новости
Заявление опубликовано на сайте организации после заседания мониторингового комитета.
С ноября 2022 года действует соглашение по сокращению добычи на 2 млн баррелей в сутки.
Следующее заседание мониторингового комитета назначено на 4 июня.
3 апреля сообщалось, что мировые цены на нефть ускорили рост более чем на 5% на фоне решения некоторых стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.
Также сообщалось, что Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Оман сократят добычу нефти с мая до конца года.
Кроме того, Казахстан вместе с другими государствами ОПЕК+ дополнительно сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года.