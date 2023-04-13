Corriere della Sera: Минюст Италии начал проверку в отношении судей после побега Усса
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Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Corriere della Sera.
В частности, планируется изучить решение о замене меры содержания Усса под стражей на домашний арест.
21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан. Corriere della Sera писала, что Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью сообщников.
4 апреля мужчина сообщил, что совершил побег и находится в России.
Усс добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.