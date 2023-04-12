В парламенте Великобритании считают необходимостью реагировать на «угрозу» со стороны России

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Ксения Калинкина
Член палаты лордов Великобритании Тарик Ахмад отметил, что считает необходимым принять меры для реагирования на «угрозу для европейской безопасности» со стороны России, а также выразил обеспокоенность углубляющимся стратегическим партнёрством Пекина и Москвы. Эти заявления он сделал, отвечая на вопрос своего коллеги Дейла Кэмпбелла-Сейворса, который поинтересовался, что британское правительство думает об отношениях РФ и КНР. RT ознакомился с заявлениями политиков.
В парламенте Великобритании считают необходимостью реагировать на «угрозу» со стороны России
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«Принятие мер реагирования на исходящую от России угрозу для европейской безопасности — самый насущный приоритет внешней политики и политики в области безопасности в краткосрочной и среднесрочной перспективах», — уточнил Ахмад.

Вместе с тем в ответе на вопрос Кэмпбелла-Сейворса, как британское правительство оценивает заявление России и Китая «об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху», которое было принято в ходе визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, Ахмад выразил мнение, что КНР сегодня «являет собой эпохальный и системный вызов». 

«Ввиду этого мы обеспокоены углубляющимся стратегическим партнёрством между Китаем и Россией, а также его потенциальными последствиями для открытого и стабильного международного порядка», — добавил член палаты лордов.

В конце марта председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. В ходе переговоров с Владимиром Путиным он подчеркнул, что курс Пекина на стратегическое сотрудничество с Москвой остаётся неизменным.

По его словам, обе страны рассматривают двусторонние отношения «как приоритет в своей дипломатии и внешней политике». 

Со своей стороны, Путин подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Пекином и тем уровнем, которого они достигли в течение последних лет.

Напомним, российские официальные лица, комментируя выпады иностранных политиков о якобы «угрозе» со стороны Москвы, неоднократно подчёркивали, что Россия никому не угрожает, в том числе ядерным оружием. В частности, об этом заявлял президент Владимир Путин. При этом он заметил: «Но все должны знать, что у нас есть (ядерное оружие. — RT) и что мы будем применять его для защиты нашего суверенитета».

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