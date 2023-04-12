В парламенте Великобритании считают необходимостью реагировать на «угрозу» со стороны России

Член палаты лордов Великобритании Тарик Ахмад отметил, что считает необходимым принять меры для реагирования на «угрозу для европейской безопасности» со стороны России, а также выразил обеспокоенность углубляющимся стратегическим партнёрством Пекина и Москвы. Эти заявления он сделал, отвечая на вопрос своего коллеги Дейла Кэмпбелла-Сейворса, который поинтересовался, что британское правительство думает об отношениях РФ и КНР. RT ознакомился с заявлениями политиков.

«Принятие мер реагирования на исходящую от России угрозу для европейской безопасности — самый насущный приоритет внешней политики и политики в области безопасности в краткосрочной и среднесрочной перспективах», — уточнил Ахмад.

Вместе с тем в ответе на вопрос Кэмпбелла-Сейворса, как британское правительство оценивает заявление России и Китая «об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху», которое было принято в ходе визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву, Ахмад выразил мнение, что КНР сегодня «являет собой эпохальный и системный вызов».

«Ввиду этого мы обеспокоены углубляющимся стратегическим партнёрством между Китаем и Россией, а также его потенциальными последствиями для открытого и стабильного международного порядка», — добавил член палаты лордов.

В конце марта председатель КНР Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. В ходе переговоров с Владимиром Путиным он подчеркнул, что курс Пекина на стратегическое сотрудничество с Москвой остаётся неизменным.

По его словам, обе страны рассматривают двусторонние отношения «как приоритет в своей дипломатии и внешней политике».

Со своей стороны, Путин подчеркнул, что Москва дорожит отношениями с Пекином и тем уровнем, которого они достигли в течение последних лет.

Напомним, российские официальные лица, комментируя выпады иностранных политиков о якобы «угрозе» со стороны Москвы, неоднократно подчёркивали, что Россия никому не угрожает, в том числе ядерным оружием. В частности, об этом заявлял президент Владимир Путин. При этом он заметил: «Но все должны знать, что у нас есть (ядерное оружие. — RT) и что мы будем применять его для защиты нашего суверенитета».