Член британской палаты лордов Натали Беннет заявила, что Россия якобы имеет отношение к экоциду (массовому уничтожению растительного и животного мира, отравлению атмосферы или водных ресурсов) на Украине. RT ознакомился с запросом политика к правительству Великобритании, содержащим соответствующий тезис.

В своём обращении представитель «Зелёной партии Англии и Уэльса» поинтересовалась, какую поддержку Лондон оказывает Киеву в вопросе сбора доказательств для возможного судебного преследования «за экоцид со стороны российских вооружённых сил».

Ответ на этот запрос дал её коллега по верхней палате парламента, представитель правящей Консервативной партии Тарик Ахмад. По его словам, ситуация на Украине имеет «серьёзные экологические последствия», включая загрязнение почвы, воздуха и воды, а также угрожает критически важной инфраструктуре.

«В рамках совместной работы мы поддерживаем международных партнёров и организации, которые собирают доказательства экологических последствий действий России на Украине, а также тесно сотрудничаем с Генеральной прокуратурой Украины», — сообщил парламентарий.

Вопрос «противодействия экоциду» время от времени поднимается и киевскими властями. В частности, этот пункт вошёл в «формулу мира», которую президент Украины Владимир Зеленский озвучил, выступая на саммите G20 в середине ноября.

Однако ещё летом 2021-го Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 358 УК РФ («Экоцид») в связи с перекрытием в 2014 году Северо-Крымского канала. Из-за этих действий украинских радикалов при попустительстве властей в Крым почти восемь лет не поступала днепровская вода.

В свою очередь, занимавший пост главы ДНР Денис Пушилин в ноябре 2021-го констатировал, что украинские власти разрушают экологию Донбасса и Крыма, однако винят в этом других.