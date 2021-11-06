Пушилин рассказал о разрушении экологии Донбасса и Крыма украинскими властями

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал RT, как украинские власти разрушают экологию Донбасса и Крыма, а потом винят во всём других.

«Что касается вообще различных заявлений, мы слышали заявления Зеленского, что Донбасс и Крым — это две «экобомбы» в центре Европы. Если про Крым, то можно только про перекрытие поставок воды в Крым говорить со стороны Украины — дальше можно ничего не обсуждать. Это вот как раз Украина — чётко она — виновна в происходящем процессе», — заявил он.

Вместе с этим Пушилин отметил, что, вопреки действиям Украины, о российском полуострове власти России могут позаботиться, а вот ситуация в Донбассе намного сложнее.

«Про Донбасс. Слушайте, про шахты затопленные. Действительно, часть шахт мы вынуждены были затопить. Почему? Потому что они были разрушены обстрелами в первую очередь. Второе, конечно же, это та блокада, которая была организована (Украиной. — RT), и ряд шахт в какой-то период... просто она вообще вывалилась из целесообразности, наверное, и из экономической целесообразности работы этих шахт. Но, опять же, это только один из ярких примеров, то, что сама натворила Украина и потом это предъявляет нам почему-то», — указал глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что киевские власти сами всё разрушают, а после пытаются кого-то обвинить в происходящем: «В этом, наверное, вся нынешняя Украина, и это так».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Донбасс и Крым «экобомбами в центре Европы»

В июле полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил, что Украина умышленно создаёт условия для ухудшения экологической обстановки в Крыму.

В августе СК возбудил дело об экоциде из-за водной блокады Крыма.