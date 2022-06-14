В Запорожской области сообщили об угрозе экологической катастрофы

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В случае остановки работниками Запорожского железорудного комбината откачки воды, через месяц она станет непригодной для питья в Запорожской и Херсонской областях, заявил назначенный Киевом глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух.
В Запорожской области сообщили об угрозе экологической катастрофы
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«Если работники покинут завод и остановят работу по откачке воды, то почти через 26 дней с отметки минус 1020 (метров. — RT) вода поднимется до отметки минус 30 м. Шахта будет затоплена», — цитирует его слова РИА Новости со ссылкой на издание «Миг».

Старух добавил, что в этом случае во все водоносные горизонты в регионе попадёт железо и воду нельзя будет использовать.

«На объекте по-прежнему остаются работники. Они пытаются не допустить экологической катастрофы», — сказал он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что киевские власти приказали ВСУ заминировать ёмкости с селитрой и азотной кислотой общей массой более 100 т на предприятии в Северодонецке.

По его словам, в случае подрыва цистерн Украина планирует обвинить российскую сторону в создании техногенной экологической катастрофы.

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