«Мир не знает правду»: Стивен Сигал снимает документальный фильм о событиях в Донбассе

Актёр и кинопродюсер Стивен Сигал занимается производством документальной ленты о событиях в Донбассе. Накануне Сигал посетил СИЗО в Еленовке, где в конце июля более 50 человек погибли в результате ракетного удара со стороны украинских сил. Актёр также пообщался с пленными из батальона «Азов»* и 36-й бригады ВСУ. По словам Сигала, мир не знает правду о конфликте, так как 98% из тех, кто пишет об этом в СМИ, никогда не были в Донбассе. В Госдуме сообщили, что готовы поддержать проект Сигала.

Спецпредставитель Министерства иностранных дел РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал работает над документальным фильмом о событиях в Донбассе. Накануне актёр посетил ДНР в составе международной группы экспертов и журналистов и пообщался с военнопленными в Еленовском СИЗО, по которому в ночь на 29 июля украинские вооружённые формирования нанесли целенаправленный ракетный удар. Его жертвами стали более 50 человек, ещё около 70 получили ранения различной степени тяжести.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что идея снять фильм основана на желании актёра показать людям во всём мире правду о происходящем и изменить их взгляд на этот конфликт.

«При встрече Стивен отметил, что 98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были. Поэтому мир не знает правду», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьёв уточнил, что при посещении СИЗО №120 Сигал общался с пленными из батальона «Азов»* и 36-й бригады ВСУ. По словам Соловьёва, актёр «лично ознакомился с доказательствами, в том числе осколками американских ракет, которые подтверждают причастность Киева к массовому убийству собственных военных».

Также были опубликованы кадры из этой поездки.

Как сообщили в пресс-службе ЛДПР, прифронтовую зону на юге ДНР также посетили международные эксперты и журналисты из Германии, Италии, Франции, Сербии, Никарагуа и КНДР. Отмечается, что им также представилась возможность пообщаться с выжившими после атаки ВСУ пленными «азовцами».

«Достаточно представительная миссия. И мы надеемся, что её объективные выводы помогут миру раскрыть глаза на двуличие, ложь и преступления укрофашистской власти в Киеве за месяц, оставшийся до министерской недели на сессии Генеральной Ассамблеи ООН», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Между тем первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что парламентарии поддержат идею Сигала. По её словам, актёр может получить государственное финансирование проекта.

«Я считаю, материала для этого (документального фильма. — RT) уже достаточно. Замечательные фильмы уже снимают, и не один. Поэтому мы надеемся, что будет хорошее кино. И если нужна будет помощь, какое-то содействие Государственной думы, мы, безусловно, его окажем. Команда Сигала может совершенно законным образом подать заявку в Министерство культуры и Фонд кино и получить финансирование под свой проект», — цитирует слова Драпеко «Газета.ру».

Депутат добавила, что для получения государственной поддержки Сигалу необходимо защитить свой проект перед министерским советом.

Американский актёр и кинопродюсер Стивен Сигал в ноября 2016 года был принят в гражданство Российской Федерации. По словам артиста, его дед по отцовской линии был из России, откуда в начале XX века перебрался в США.

«Я питаю величайшее уважение и любовь к России, так же как и к своей родной стране», — подчёркивал кинопродюсер.

После получения гражданства Сигал стал принимать участие в общественно-политической деятельности страны. В августе 2018 года его назначили на должность спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США. Аналогией этой позиции можно считать посла доброй воли ООН.

Сам актёр после назначения выразил искреннюю радость и благодарность за предоставленную возможность.

«У меня всегда было очень сильное стремление сделать всё возможное для того, чтобы помочь российско-американским отношениям стать лучше. Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально. Я искренне благодарен!» — отмечал артист.

В мае 2021-го Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». По словам её председателя Сергея Миронова, голливудский актёр занимается вопросами экологии и защиты окружающей среды. Как пояснил Миронов, это «одна из главных болевых точек России», и всемирно известный человек сможет привлечь к этой проблеме больше внимания общества и правительства.

Стивен Сигал стал известен всему миру в конце 1980-х — начале 1990-х благодаря ролям в голливудских фильмах. Среди наиболее известных картин с его участием — «Над законом» (1988), «Смерти вопреки» (1990), «Во имя справедливости» (1991), «В осаде» (1992).

Актёр мастерски владеет айкидо, кэндо, кунг-фу, дзюдо, карате и тай-чи.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.