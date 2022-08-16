В ДНР возбудили дело по статье «Экоцид» после обстрела пивзавода в Донецке со стороны ВСУ

В Генпрокуратуре ДНР заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Экоцид» после обстрела пивзавода в Донецке со стороны ВСУ.

РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в ведомстве. «По факту массового уничтожения военными ВСУ животного мира, отравления атмосферы и водных ресурсов в Донецке прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Экоцид»... Вечером 10 августа 2022 года военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ произвели обстрел из реактивных систем залпового огня территории предприятия «Пивзавод «Сармат» в Калининском районе Донецка», — отметили в Генпрокуратуре. Ранее в ДНР заявили об утечке аммиака из-за обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Донецке. Позднее спасателям удалось устранить утечку.