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В ДНР возбудили дело по статье «Экоцид» после обстрела пивзавода в Донецке со стороны ВСУ

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В Генпрокуратуре ДНР заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Экоцид» после обстрела пивзавода в Донецке со стороны ВСУ.
В ДНР возбудили дело по статье «Экоцид» после обстрела пивзавода в Донецке со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

«По факту массового уничтожения военными ВСУ животного мира, отравления атмосферы и водных ресурсов в Донецке прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Экоцид»... Вечером 10 августа 2022 года военнослужащие 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ произвели обстрел из реактивных систем залпового огня территории предприятия «Пивзавод «Сармат» в Калининском районе Донецка», — отметили в Генпрокуратуре.

Ранее в ДНР заявили об утечке аммиака из-за обстрела украинскими военными пивоваренного завода в Донецке. Позднее спасателям удалось устранить утечку.

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