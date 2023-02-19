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Ван И призвал Британию объективно относиться к развитию Китая

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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И призвал Британию объективно относиться к развитию КНР.

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в Мюнхене.

«Великобритания должна смотреть на развитие Китая объективно и справедливо. Модернизация крупной страны с населением 1,4 млрд человек — это большой прогресс человеческой цивилизации. И это большая польза для мира, а не угроза», — цитирует его китайский МИД.

Он также призвал британскую сторону придерживаться правильного направления и способствовать здоровому развитию двусторонних отношений.

Ранее Ван И заявил, что КНР успешно преодолела пандемию коронавируса.

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