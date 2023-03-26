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Путин: Россию и Китай пытались настроить друг против друга на протяжении десятилетий

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Российский президент Владимир Путин напомнил о попытках настроить Россию и Китай друг против друга на протяжении десятилетий.
Путин: Россию и Китай пытались настроить друг против друга на протяжении десятилетий
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

«Всегда было, на протяжении десятилетий, много желающих то Китай настроить против Советского Союза и России, то наоборот», — отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Москва дорожит двусторонними отношениями с Пекином и тем уровнем, которые они достигли в течение последних лет.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

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