Путин: Россию и Китай пытались настроить друг против друга на протяжении десятилетий
- РИА Новости
Об этом глава государства сказал в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».
«Всегда было, на протяжении десятилетий, много желающих то Китай настроить против Советского Союза и России, то наоборот», — отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что Москва дорожит двусторонними отношениями с Пекином и тем уровнем, которые они достигли в течение последних лет.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.