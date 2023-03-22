В МИД России заявили, что англосаксонцы манипулируют темой оружия массового поражения

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что англосаксонцы манипулируют темой оружия массового поражения (ОМУ), говоря о поставках киевскому режиму боеприпасов с обеднённым ураном.

«Это уже тема манипулирования проблематикой оружия массового уничтожения с ядерным компонентом... манипулирование темой с ОМУ является частью англосаксонской логики дестабилизации ситуации в мире», — сказала она.

Захарова напомнила, что вторжение в Ирак началось именно с проблематики ОМУ.

«Этот момент разыгрывания карты, связанной с ядерным компонентом, с оружием массового уничтожения, является излюбленной темой англосаксов», — отметила она.

Представитель МИД также добавила, что именно этой темой через СМИ весь прошлый год они накачивали население.

Ранее член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.