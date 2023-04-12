Захарова заявила, что шум США вокруг ситуации с журналистом Гершковичем не поможет

США создали шум вокруг журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, но это ни разу не помогало, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала вопрос о перспективе обмена американца.

Захарова подчеркнула, что такие вопросы решаются соответствующими уполномоченными структурами.

«Мы видим странную динамику создания шума с подачи американских властей или каких-то других структур вокруг этой ситуации. Видимо, они считают, что если они будут громче шуметь, это как-то им поможет. Но они, наверное, забыли опыт своего предыдущего периода, когда ни разу эта ситуация не помогала», — отметила дипломат.

Ранее Госдеп США наделил задержанного в России Гершковича статусом «неправомерно удерживаемого».

Американский президент Джо Байден назвал полностью незаконным задержание и последующий арест за шпионаж в России журналиста.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отметил, что Россия не приемлет прессинга со стороны США по вопросу консульского доступа журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.