Байден назвал полностью незаконным арест за шпионаж в России журналиста WSJ Гершковича
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Об этом он заявил сотрудникам СМИ перед тем, как вылететь в Ирландию.
«Мы ясно даём понять, что происходящее полностью незаконно», — утверждает американский президент.
Слова Байдена приводит РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.
Ранее Госдеп США наделил задержанного в России Гершковича статусом «неправомерно удерживаемого».
Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.