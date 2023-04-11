Байден назвал полностью незаконным арест за шпионаж в России журналиста WSJ Гершковича

Американский президент Джо Байден назвал полностью незаконным задержание и последующий арест за шпионаж в России журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Об этом он заявил сотрудникам СМИ перед тем, как вылететь в Ирландию.

«Мы ясно даём понять, что происходящее полностью незаконно», — утверждает американский президент.

Слова Байдена приводит РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

Ранее Госдеп США наделил задержанного в России Гершковича статусом «неправомерно удерживаемого».

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.