Байден назвал полностью незаконным арест за шпионаж в России журналиста WSJ Гершковича

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден назвал полностью незаконным задержание и последующий арест за шпионаж в России журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Байден назвал полностью незаконным арест за шпионаж в России журналиста WSJ Гершковича
  • AP
  • © Patrick Semansky

Об этом он заявил сотрудникам СМИ перед тем, как вылететь в Ирландию. 

«Мы ясно даём понять, что происходящее полностью незаконно», — утверждает американский президент.

Слова Байдена приводит РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

Ранее Госдеп США наделил задержанного в России Гершковича статусом «неправомерно удерживаемого».

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить