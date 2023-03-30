Песков заявил, что журналиста WSJ Гершковича взяли с поличным

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича взяли с поличным, речь идёт не о подозрениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это прерогатива ФСБ... уже было заявление от Федеральной службы безопасности, здесь нам нечего добавить. Единственное, что могу сказать, что, насколько нам известно, его взяли с поличным», — сказал он.

По словам Пескова, он не знает подробностей инцидента и переадресовал уточняющие вопросы спецслужбам.

30 марта корреспондент московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

По данным ФСБ России, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Газета The Wall Street Journal выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с задержанием Гершковича в России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что род занятий сотрудника американского издания The Wall Street Journal в России не имел отношения к журналистике.