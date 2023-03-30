Захарова: род занятий сотрудника WSJ в Екатеринбурге не имел отношения к журналистике

То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«К сожалению, это не первый случай, когда статус «иностранного корреспондента», журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой», — сказала она.

По словам Захаровой, это уже не первый случай, когда известных личностей с Запада «хватают за руку».

30 марта корреспондент московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже.

По данным ФСБ России, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Газета The Wall Street Journal выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с задержанием Гершковича в России.