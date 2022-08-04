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Лефортовский суд заочно арестовал журналиста Доброхотова

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Лефортовский суд Москвы избрал заочный арест в отношении главного редактора The Insider* Романа Доброхотова** в рамках уголовного дела о незаконном пересечении границы.
Лефортовский суд заочно арестовал журналиста Доброхотова
  • РИА Новости

«В отношении Доброхотова Романа Александровича... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передачи его конвойной службе ФСИН России либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — приводит ТАСС заявление.

Ранее в ФСБ заявили, что главред The Insider Доброхотов незаконно пересёк границу с Украиной.

В июле у Доброхотова прошли обыски по делу о клевете в отношении нидерландца Макса ван дер Верффа.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.

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