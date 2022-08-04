Лефортовский суд заочно арестовал журналиста Доброхотова
- РИА Новости
«В отношении Доброхотова Романа Александровича... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента пересечения им государственной границы Российской Федерации и передачи его конвойной службе ФСИН России либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — приводит ТАСС заявление.
Ранее в ФСБ заявили, что главред The Insider Доброхотов незаконно пересёк границу с Украиной.
В июле у Доброхотова прошли обыски по делу о клевете в отношении нидерландца Макса ван дер Верффа.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.
** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.