В ФСБ заявили, что главред The Insider Доброхотов незаконно пересёк границу с Украиной

Короткая ссылка
Главный редактор интернет-издания The Insider* Роман Доброхотов перешёл российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщили в центре общественных связей ФСБ.
В ФСБ заявили, что главред The Insider Доброхотов незаконно пересёк границу с Украиной
  • РИА Новости

«Выявлен и задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы Российской Федерации в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider* Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц», — приводит ТАСС сообщение.

Установлено, что в ночь на 1 августа он прибыл в приграничный населённый пункт Колещатовка Воронежской области, после чего «в нарушение действующего законодательства скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска».

Возбуждено уголовное дело. Как отметили в ведомстве, журналиста планируют объявить в розыск.

В июле у Доброхотова прошли обыски по делу о клевете в отношении голландца Макса ван дер Верффа.

Следователи изъяли у главреда The Insider загранпаспорт, однако в сентябре он покинул Россию через Украину и выехал в Эстонию, писал RT. 30 сентября он написал в Twitter, что у членов его семьи прошли обыски по делу о незаконном пересечении госграницы. 

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить