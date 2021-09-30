В ФСБ заявили, что главред The Insider Доброхотов незаконно пересёк границу с Украиной

Главный редактор интернет-издания The Insider* Роман Доброхотов перешёл российско-украинскую границу в обход пунктов пропуска, сообщили в центре общественных связей ФСБ.

«Выявлен и задокументирован факт незаконного пересечения в августе 2021 года государственной границы Российской Федерации в направлении Украины главным редактором интернет-издания The Insider* Романом Доброхотовым при посредничестве иных лиц», — приводит ТАСС сообщение.

Установлено, что в ночь на 1 августа он прибыл в приграничный населённый пункт Колещатовка Воронежской области, после чего «в нарушение действующего законодательства скрытно в пешем порядке убыл на украинскую территорию в обход установленных пунктов пропуска».

Возбуждено уголовное дело. Как отметили в ведомстве, журналиста планируют объявить в розыск.

В июле у Доброхотова прошли обыски по делу о клевете в отношении голландца Макса ван дер Верффа.

Следователи изъяли у главреда The Insider загранпаспорт, однако в сентябре он покинул Россию через Украину и выехал в Эстонию, писал RT. 30 сентября он написал в Twitter, что у членов его семьи прошли обыски по делу о незаконном пересечении госграницы.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.