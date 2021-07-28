Адвокат нидерландца ван дер Верффа связала обыски у главреда The Insider с делом о клевете

Обыски у главреда издания The Insider* Романа Доброхотова связаны с уголовным делом о клевете. Об этом в беседе с RT заявила адвокат Сталина Гуревич, представляющая интересы нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа.

«Доброхотов разместил у себя в Twitter, я даже не говорю о статье The Insider, информацию, фактически обвинив моего доверителя в том, что он сотрудничает на финансовой основе с иностранной, российской разведкой. Эта информация лживая, у Доброхотова нет подтверждения, именно это и образует состав клеветы», — рассказала Сталина Гуревич RT.

Ранее Гуревич обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что Доброхотов распространяет заведомо ложную информацию о её доверителе, нидерландском журналисте Максе ван дер Верффе.

Сталина Гуревич считает, что клевета в его адрес напрямую связана с профессиональной деятельностью.

«Моему доверителю причинён моральный ущерб из-за распространения информации, порочащей честь и достоинство деловой репутации. Человека публично обвинили в том, что он лжёт, хотя он провёл огромное расследование по MH17 (крушение пассажирского Boeing в 2014 году на территории Украины. — RT).

По словам адвоката, ван дер Верффе «работал как независимый журналист».

«Он доказал непричастность России к этой ситуации, что, безусловно, Западу крайне невыгодно. И естественно, Bellingcat было необходимо очернить гражданина ван дер Верффа», — пояснила Гуревич.

Адвокат также заявила, что её клиента устроит любое решение суда, в котором будет указано, что Доброхотов распространял клевету. Но если он признается лично, нидерландец будет удовлетворён вдвойне.

Также в рамках гражданского иска ван дер Верфф будет требовать опровержения распространённой информации.

«В гражданском порядке мы будем настаивать на опровержении указанной информации. Но европейский суд разъяснил, что по таким делам извинений быть не может. То есть извинение это не правовое понятие, требуется опровержение», — заключила Гуревич.

Макс ван дер Верфф — автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийского Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году.

Ранее стало известно, что Окружной суд Гааги приостанавливает слушания по делу рейса MH17 до 6 сентября.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.