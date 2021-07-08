В Нидерландах слушания по делу о крушении MH17 приостановили до 6 сентября

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Окружной суд Гааги приостанавливает слушания по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины до 6 сентября.
В Нидерландах слушания по делу о крушении MH17 приостановили до 6 сентября
  • РИА Новости

«Суд приостанавливает расследование дела Пулатова до 6 сентября 2021 года 10:00. Суд также приостанавливает расследование дел в отношении троих обвиняемых — Гиркина, Дубинского и Харченко — до слушаний 6 сентября», — приводит РИА Новости слова председательствующего судьи Хендрика Стинхейса.

Суд по делу о крушении рейса MH17 стартовал в Нидерландах 9 марта 2020 года. Судебные слушания дела об авиакатастрофе малайзийского Boeing по существу начались 7 июня. 

Ранее суд отклонил запрос защиты о новом опросе экспертов российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. 

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