Суд в Нидерландах отклонил возможность нового опроса экспертов «Алмаз-Антея»

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Суд в Нидерландах отклонил запрос защиты о новом опросе экспертов российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Суд в Нидерландах отклонил возможность нового опроса экспертов «Алмаз-Антея»
  • РИА Новости

«Суд считает, что позиция «Алмаз-Антея» была чётко сформулирована, поэтому никто не ожидает, что «Алмаз-Антей» предоставит дополнительный отчёт... Поэтому суд отклоняет этот запрос защиты», — приводит РИА Новости слова судьи.

На слушаниях в июне прокуратура Нидерландов попросила отклонить запрос защиты на новый опрос экспертов «Алмаз-Антея».

Ранее председательствующий судья во время слушаний в Нидерландах по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17, рассказал о выводах эксперта концерна ВКО «Алмаз-Антей», который был опрошен следственным судьёй.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Суд по делу о крушении рейса MH17 стартовал в Нидерландах 9 марта 2020 года. 

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