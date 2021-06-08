Суд в Нидерландах рассказал о выводах эксперта «Алмаз-Антея» по делу MH17

Председательствующий судья Хендрик Стинхейс во время слушаний в Нидерландах по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17, рассказал о выводах эксперта концерна ВКО «Алмаз-Антей», который был опрошен следственным судьёй.

«Эксперт «Алмаз-Антея», опрошенный следственным судьёй, отметил, что из увиденного на военной базе Гилзе-Рейен нет ясной картины повреждений в форме бабочки. По его словам, наличие пробоин в обломках самолёта в форме бабочки совсем необязательно говорит о том, что поражение было нанесено боеголовкой ракеты 9М38М1», — цитирует судью РИА Новости.

Как отметил судья, для следственной группы признание повреждений на обломках в форме бабочки являлись бы указанием на то, что самолёт был сбит ракетой модификации 9М38М1, пишет агентство.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта.

В мае 2018 года следственная группа заявила, что MH17 был сбит ракетой серии 9М38 зенитно-ракетного комплекса «Бук», который якобы был доставлен в Донбасс с территории России.

При этом начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Вооружённых сил России Николай Паршин утверждал, что ракета, сбившая самолёт, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии, отправлена в воинскую часть Украинской ССР и на территорию России не возвращалась.

По словам судьи Марии Кнайф, окружной суд Гааги не планирует выносить приговоры обвиняемым до конца 2021 года.