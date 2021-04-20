Обвиняемым по делу MH17 не вынесут приговор до конца года
- Reuters
По её словам, запланировано ещё несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года.
«Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров... Когда суд приступит к вынесению приговоров, надо подождать и посмотреть, потому что впереди ещё много работы», — цитирует Кнайф РИА Новости.
Она отметила, что рассмотрение по существу планируется начать в июне, а, предположительно, в сентябре родственники жертв смогут реализовать своё право обратиться к суду.
Ранее в МИД России заявили, что отказ Нидерландов от расследования по факту незакрытия воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения свидетельствует о желании Гааги снять всю ответственность с официального Киева.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта.
Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.