Окружной суд Гааги не планирует выносить приговоры обвиняемым по делу о крушении в 2014 году малайзийского Boieng на востоке Украины до конца 2021 года. Об этом сообщила судья Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ.

По её словам, запланировано ещё несколько блоков слушаний, они продлятся до 2022 года.

«Поэтому в этом году суд не планирует вынесения приговоров... Когда суд приступит к вынесению приговоров, надо подождать и посмотреть, потому что впереди ещё много работы», — цитирует Кнайф РИА Новости.

Она отметила, что рассмотрение по существу планируется начать в июне, а, предположительно, в сентябре родственники жертв смогут реализовать своё право обратиться к суду.

Ранее в МИД России заявили, что отказ Нидерландов от расследования по факту незакрытия воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения свидетельствует о желании Гааги снять всю ответственность с официального Киева.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.