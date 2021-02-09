Захарова оценила решение Нидерландов касательно Украины по делу MH17

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги исследования роли в крушении рейса МН17 фактора незакрытия Украиной своего воздушного пространства для полётов гражданских самолётов над зоной вооружённого конфликта.

«Вместо того чтобы последовательно изучить действия Украины с учётом стандартов и рекомендуемой практики ICAO, эксперты лишь ограничились сухой исторической справкой и очередным анализом заявлений политиков со ссылками на социальные сети. При этом представленные российской стороной аргументы, прямо указывающие на нарушение Киевом правил ICAO, как видится, были попросту проигнорированы», — приводится комментарий Захаровой на сайте МИД России.

По её словам, на основании «фактически пустого многостраничного доклада «сугубо независимой» экспертной группы официальная Гаага пришла к выводу, что «убедительных» оснований для привлечения Киева к ответственности нет».

Ранее нидерландская сторона заявила, что не нашла убедительных юридических оснований для привлечения украинских властей к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения Boeing, выполнявшего рейс MH17. Отмечается, что Нидерланды опирались на отчёт некоммерческой организации «Фонд безопасности полётов».

 

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