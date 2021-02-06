Нидерланды решили не привлекать Украину к ответу по делу MH17

Нидерландская сторона заявила, что не нашла убедительных юридических оснований для привлечения украинских властей к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства в день крушения Boeing рейса MH17.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на опубликованный правительством Нидерландов документ.

Отмечается, что Нидерланды опирались на отчёт некоммерческой организации «Фонд безопасности полётов».

Исполняющий обязанности главы МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что в документе говорится, что на основании имеющейся информации, в том числе данных, представленных Киевом, «было установлено недостаточно фактов, указывающих на то, что украинские власти, ответственные в то время за безопасность гражданской авиации над восточной Украиной, знали об угрозе гражданской авиации над той частью воздушного пространства, которая уже была закрыта, или могли знать об этом».

Ранее сообщалось, что суд в Нидерландах, который рассматривает дело о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, планирует начать рассмотрение дела по существу 7 июня 2021 года.

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.