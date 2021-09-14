Адвокат: главред The Insider Доброхотов покинул Россию без российского загранпаспорта

Главред The Insider* Роман Доброхотов выехал из России на Украину без российского загранпаспорта. Об этом сообщила RT адвокат Сталина Гуревич. Она представляет интересы нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, который обвиняет Доброхотова в клевете.

По словам адвоката, после обысков у Доброхотова, связанных с уголовным делом о клевете, следователи изъяли у главреда The Insider* заграничный паспорт.

«Адвокат Доброхотова подавал жалобы на действия следователя, считая, что паспорт был изъят незаконно. Вчера суд отказал в удовлетворении жалобы. Но, как мы видим на фотографиях, которые Роман Александрович публикует у себя в соцсетях, он был на Украине, сейчас в Эстонии», — рассказала Сталина Гуревич RT.

Адвокат считает, что либо Доброхотов незаконно пересёк границу, либо у него есть паспорт другого государства.

«По российскому законодательству, человек обязан сообщать о наличии иного гражданства, иначе может последовать уголовная ответственность. Каким образом Доброхотов покинул территорию России, не имея загранпаспорта, мне совершенно непонятно. Здесь налицо нарушение международных норм или российского законодательства», — заявила Гуревич.

За незаконное пересечение границы Российской Федерации предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы (ст. 322 УК). За сокрытие второго гражданства — штраф в размере 200 тыс. рублей (ст. 330 УК).

Ранее Гуревич обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что Доброхотов распространил заведомо ложную информацию о нидерландском журналисте Максе ван дер Верффе, обвинив его в сотрудничестве с иностранной и российской разведкой.

Макс ван дер Верфф — автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийского Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.