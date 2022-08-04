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Следователи запросили заочный арест для журналиста Доброхотова

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Следователи ФСБ обратились к Лефортовскому суду Москвы ​с ходатайством заочно арестовать главного редактора The Insider* Романа Доброхотова**.
Следователи запросили заочный арест для журналиста Доброхотова
  • РИА Новости

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Романа Доброхотова», — приводит ТАСС заявление сотрудника суда.

Отмечается, что журналиста объявили в международный розыск.

Ранее в ФСБ заявили, что главред The Insider Доброхотов незаконно пересёк границу с Украиной.

В июле у Доброхотова прошли обыски по делу о клевете в отношении нидерландца Макса ван дер Верффа.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022

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