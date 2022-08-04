Следователи запросили заочный арест для журналиста Доброхотова
- РИА Новости
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Романа Доброхотова», — приводит ТАСС заявление сотрудника суда.
Отмечается, что журналиста объявили в международный розыск.
Ранее в ФСБ заявили, что главред The Insider Доброхотов незаконно пересёк границу с Украиной.
В июле у Доброхотова прошли обыски по делу о клевете в отношении нидерландца Макса ван дер Верффа.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.
** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022