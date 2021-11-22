Главред The Insider Доброхотов стал совладельцем австрийской компании

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RT
​Главный редактор The Insider* Роман Доброхотов стал совладельцем австрийской компании Imagine Publishing GmbH, занимающейся публикацией текстов в интернете. Соответствующая информация опубликована в Европейском бизнес-регистре.

Согласно этим данным, Роман Доброхотов вступил во владение 50% компании 28 сентября 2021 года. Остальные 50% принадлежат журналисту Bellingcat Христо Грозеву, который вошёл в управление 20 июня 2020 года.

В документах также значится новый адрес проживания главреда The Insider — улица Обере Ортштрассе в коммуне Раухенварт округа Вена.

Как указано в документах, Imagine Publishing GmbH занимается «публикацией различных текстов, картинок и видео в интернете (web-publishing)». 

Ранее в ФСБ заявили, что главред The Insider Доброхотов незаконно пересёк границу с Украиной.

В июле у Доброхотова прошли обыски по делу о клевете в отношении нидерландца Макса ван дер Верффа.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

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