Госдеп США признал подозреваемого в шпионаже Гершковича незаконно удерживаемым в России

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Госдеп США наделил задержанного в России корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича статусом «неправомерно удерживаемого».

Такое решение принял госсекретарь Энтони Блинкен.

«Сегодня государственный секретарь Блинкен установил, что Эван Гершкович задержан Россией неправомерно», — говорится в заявлении замруководителя пресс-службы Госдепа Веданта Патела.

Госдеп также указал, что «журналистика не является преступлением».

«Правительство США окажет всю необходимую поддержку господину Гершковичу и его семье. Мы призываем Российскую Федерацию немедленно освободить господина Гершковича», — заявило ведомство.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

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