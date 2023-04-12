Рябков: Москва не приемлет попыток прессинга США по вопросу журналиста Гершковича
- АГН «Москва»
«Никаких попыток прессинга мы не приемлем, и для нас не имеет значения, какой статус так называемый этому лицу присваивается в Вашингтоне», — цитирует его РИА Новости.
Рябков подчеркнул, что в Москве будут действовать в соответствии с собственными нормами и законодательными актами, применимыми к ситуации.
Он также заявил, что вопрос о предоставлении консульского доступа находится на рассмотрении.
Ранее Госдеп США наделил задержанного в России Гершковича статусом «неправомерно удерживаемого».
Американский президент Джо Байден назвал полностью незаконным задержание и последующий арест за шпионаж в России журналиста.
Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.