Рябков заявил о рассмотрении вопроса консульского доступа к журналисту Гершковичу
- РИА Новости
«Вопрос этот на рассмотрении», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Госдеп США наделил задержанного в России Гершковича статусом «неправомерно удерживаемого».
Американский президент Джо Байден назвал полностью незаконным задержание и последующий арест за шпионаж в России журналиста.
Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.