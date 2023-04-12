Рябков заявил о рассмотрении вопроса консульского доступа к журналисту Гершковичу

Вопрос о консульском доступе к американскому журналисту Эвану Гершковичу находится на стадии рассмотрения, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Вопрос этот на рассмотрении», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Госдеп США наделил задержанного в России Гершковича статусом «неправомерно удерживаемого».

Американский президент Джо Байден назвал полностью незаконным задержание и последующий арест за шпионаж в России журналиста.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.