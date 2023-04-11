Лавров: Россия не будет скрывать мнения о попытках Запада подорвать её диалог с союзниками

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не будет скрывать своего отношения к попыткам западных стран подорвать сотрудничество России с союзниками.

«Если же речь идёт о том, что вместо взаимодействия на тех принципах, которые я упомянул, западные страны будут пытаться заниматься угрозами, шантажом, будут заставлять наших союзников подрывать отношения с Российской Федерацией в ущерб их собственными национальным интересам, то, конечно, мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам», — сказал Лавров.

Об этом он, как пишет ТАСС, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

Глава российского МИД ранее заявил об открытой работе Запада против России на пространстве СНГ.

Новая Концепция внешней политики России была опубликована 31 марта.

Согласно документу, Россия будет отстаивать право на своё существование и развитие всеми имеющимися средствами.