Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об открытой работе Запада против России на пространстве СНГ.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) G20 в Нью-Дели.

«То, что сейчас мы наблюдаем повышенную активность, и не только американцев, но и европейцев, англичан, конечно же, в развивающемся мире и особенно на пространстве Содружества Независимых Государств, — это как раз линия... они этого и не скрывают, что они там работают против того, чтобы эти страны сохраняли добрые отношения с Российской Федерацией», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД России призвали страны СНГ в Центральной Азии к осторожности в диалоге с Западом.