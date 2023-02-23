В МИД России призвали страны СНГ в Центральной Азии к осторожности в диалоге с Западом
Об этом Галузин сказал в интервью ТАСС.
«В этой ситуации призываем наших центральноазиатских партнёров к максимальной осторожности при выстраивании взаимодействия с западными странами», — констатировал дипломат.
Ранее Галузин указал на намерение США разместить свою военную инфраструктуру на постсоветском пространстве.
Осенью 2022 года сообщалось о планах Агентства США по международному развитию (USAID) увеличить бюджет программы мероприятий в сфере торговли в Центральной Азии на $15,2 млн. Как отмечалось в документе, агентство таким образом проявило готовность «помочь региону отказаться от зависимости» от России.
По мнению экспертов, подобные инициативы Соединённых Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.