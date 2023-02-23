МИД России: США хотят разместить военную инфраструктуру на постсоветском пространстве

Замглавы МИД России Михаил Галузин указал на намерение Соединённых Штатов разместить свою военную инфраструктуру на постсоветском пространстве.

Об этом Галузин сказал в интервью ТАСС.

Дипломат отметил, что Вашингтон и Европейский союз активизировали контакты с центральноазиатскими странами, от которых требуют осудить специальную военную операцию и присоединиться к антироссийским санкциям.

«Под эту сурдинку Вашингтон пытается добиться от центральноазиатских государств согласия на развёртывание в регионе своей военной инфраструктуры», — резюмировал Галузин.

Осенью 2022 года сообщалось о планах Агентства США по международному развитию (USAID) увеличить бюджет программы мероприятий в сфере торговли в Центральной Азии на $15,2 млн. Как отмечалось в документе, агентство таким образом проявило готовность «помочь региону отказаться от зависимости» от России.

По мнению экспертов, подобные инициативы Соединённых Штатов предполагают вмешательство во внутренние дела тех государств, где они проводятся.