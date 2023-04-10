Россия приветствовала выбор Москвы для первой зарубежной поездки главы МИД Казахстана

МИД России высоко оценил выбор Москвы для первой зарубежной поездки заместителя премьер-министра — министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу.

Отмечается, что этот шаг отвечает духу союзничества России и Казахстана.

«Выбор Российской Федерации для совершения первого зарубежного визита отвечает духу союзничества и стратегического партнёрства двух стран, совместной работы, нацеленной на укрепление добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества», — заявили в министерстве

Визит состоится 10—11 апреля.

Запланированы переговоры Нуртлеу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Также ожидается церемония подписания Плана мероприятий по сотрудничеству между МИД России и Казахстана на 2023—2024 годы.