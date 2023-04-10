Россия приветствовала выбор Москвы для первой зарубежной поездки главы МИД Казахстана
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Отмечается, что этот шаг отвечает духу союзничества России и Казахстана.
«Выбор Российской Федерации для совершения первого зарубежного визита отвечает духу союзничества и стратегического партнёрства двух стран, совместной работы, нацеленной на укрепление добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества», — заявили в министерстве
Визит состоится 10—11 апреля.
Запланированы переговоры Нуртлеу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
Также ожидается церемония подписания Плана мероприятий по сотрудничеству между МИД России и Казахстана на 2023—2024 годы.