Концепция: Россия будет отстаивать право на существование и развитие всеми средствами

Согласно обновлённой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации, Россия будет отстаивать право на своё существование и развитие всеми имеющимися средствами.

Президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию своим указом 31 марта. Документ опубликован на сайте МИД России.

«В ответ на недружественные действия Запада Россия намерена отстаивать своё право на существование и свободное развитие всеми имеющимися средствами», — отмечается в концепции.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в обновлённой редакции Концепции внешней политики Российской Федерации вводится тезис об использовании российской армии для отражения либо предотвращения нападения на Россию или её союзников.

Также в документе Соединённые Штаты прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии.