Washington Post: эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась

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Саудовская Аравия послала Соединённым Штатам сигнал, сократив добычу нефти в стране, пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус. Этот шаг дал Вашингтону понять, что американцы больше не командуют рынком нефти на Ближнем Востоке, считает журналист.
Washington Post: эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась
  • AP
  • © Eric Gay

«На минувших выходных хладнокровно прагматичное решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти и поднять цены посылает простой сигнал: Соединённые Штаты больше не командуют ни Персидским заливом, ни рынком нефти. Хорошо это или плохо, но эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась», — пишет автор.

Игнатиус отметил, что для администрации президента США Джо Байдена, пытающейся сдержать инфляцию и избежать рецессии в стране, повышение цен «под руководством Саудовской Аравии» сравнимо с «тычком в глаз».

2 апреля стало известно, что Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти с мая по конец 2023 года на 500 тыс. баррелей в сутки.

Аналогичное решение о сокращении добычи нефти приняли Ирак, Кувейт и Оман, а также Казахстан. Россия тоже продлит сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.

После этих новостей мировые цены на нефть ускорили рост более чем на 5%.

В Белом доме заявили, что США не считают такое решение членов ОПЕК+ разумным.

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