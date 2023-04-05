Washington Post: эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась

Саудовская Аравия послала Соединённым Штатам сигнал, сократив добычу нефти в стране, пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус. Этот шаг дал Вашингтону понять, что американцы больше не командуют рынком нефти на Ближнем Востоке, считает журналист.

«На минувших выходных хладнокровно прагматичное решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти и поднять цены посылает простой сигнал: Соединённые Штаты больше не командуют ни Персидским заливом, ни рынком нефти. Хорошо это или плохо, но эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась», — пишет автор.

Игнатиус отметил, что для администрации президента США Джо Байдена, пытающейся сдержать инфляцию и избежать рецессии в стране, повышение цен «под руководством Саудовской Аравии» сравнимо с «тычком в глаз».

2 апреля стало известно, что Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти с мая по конец 2023 года на 500 тыс. баррелей в сутки.

Аналогичное решение о сокращении добычи нефти приняли Ирак, Кувейт и Оман, а также Казахстан. Россия тоже продлит сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.

После этих новостей мировые цены на нефть ускорили рост более чем на 5%.

В Белом доме заявили, что США не считают такое решение членов ОПЕК+ разумным.