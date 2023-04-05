Washington Post: эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась
- AP
- © Eric Gay
«На минувших выходных хладнокровно прагматичное решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти и поднять цены посылает простой сигнал: Соединённые Штаты больше не командуют ни Персидским заливом, ни рынком нефти. Хорошо это или плохо, но эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась», — пишет автор.
Игнатиус отметил, что для администрации президента США Джо Байдена, пытающейся сдержать инфляцию и избежать рецессии в стране, повышение цен «под руководством Саудовской Аравии» сравнимо с «тычком в глаз».
2 апреля стало известно, что Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти с мая по конец 2023 года на 500 тыс. баррелей в сутки.
Аналогичное решение о сокращении добычи нефти приняли Ирак, Кувейт и Оман, а также Казахстан. Россия тоже продлит сокращение добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.
После этих новостей мировые цены на нефть ускорили рост более чем на 5%.
В Белом доме заявили, что США не считают такое решение членов ОПЕК+ разумным.