Володин: поддержка Западом Украины привела к созданию террористического государства

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Поддержка киевского режима со стороны Запада привела к созданию в Европе террористического государства.
Володин: поддержка Западом Украины привела к созданию террористического государства
  • РИА Новости

Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства», — написал Володин в Telegram.

По его словам, это государство пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что киевский режим поддерживает террор.

Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, российские граждане должны сообщать спецслужбам о случаях украинского финансирования в России.

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил поддержку России в её спецоперации на Украине по борьбе как с неонацистами, так и со «старыми нацистами».

Асад также заявил, что сирийский народ поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине, после победы возникнет более безопасный мир.

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