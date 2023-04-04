Володин: поддержка Западом Украины привела к созданию террористического государства
- РИА Новости
Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
«Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства», — написал Володин в Telegram.
По его словам, это государство пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что киевский режим поддерживает террор.
Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, российские граждане должны сообщать спецслужбам о случаях украинского финансирования в России.
Президент Сирии Башар Асад на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил поддержку России в её спецоперации на Украине по борьбе как с неонацистами, так и со «старыми нацистами».
Асад также заявил, что сирийский народ поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине, после победы возникнет более безопасный мир.