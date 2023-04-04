Поддержка киевского режима со стороны Запада привела к созданию в Европе террористического государства.

Об этом заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.

«Поддержка Вашингтоном и Брюсселем киевской власти привела к созданию в центре Европы террористического государства», — написал Володин в Telegram.

По его словам, это государство пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что киевский режим поддерживает террор.

Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, российские граждане должны сообщать спецслужбам о случаях украинского финансирования в России.

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным выразил поддержку России в её спецоперации на Украине по борьбе как с неонацистами, так и со «старыми нацистами».

Асад также заявил, что сирийский народ поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине, после победы возникнет более безопасный мир.