Медведев призвал граждан России сообщать о случаях украинского финансирования
- РИА Новости
Слова Медведева в беседе с РИА Новости привёл его помощник Олег Осипов в ответ на просьбу прокомментировать взрыв в Петербурге.
«Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников, — с высочайшей вероятностью, этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг, и о нём необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам», — цитирует агентство Медведева.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством военкора Владлена Татарского, как и многих других с 2014 года.
По его словам, поэтому и проводится специальная военная операция на Украине.
3 апреля стало известно, что в Санкт-Петербурге задержана Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к убийству Татарского. ФАН со ссылкой на Следственный комитет России сообщило, что сотрудники установят мотивы девушки. Для этого проведут необходимые следственные действия.
В МВД России рассказали, что Трепову задержали на съёмной квартире.