Песков назвал абсурдным призыв WSJ выслать из США всех российских журналистов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдным и неправильным призыв WSJ выслать всех российских журналистов.

«Если есть какие-то нарушения закона, есть какие-то выходы за рамки предусмотренной законом деятельности, да, но в данном случае ограничивать в правах добросовестных журналистов — это было бы абсурдно и неправильно», — заявил он.

Песков подчеркнул, что все аккредитованные иностранные журналисты продолжают свою журналистскую деятельность в России.

Ранее американская газета The Wall Street Journal после ареста в России своего корреспондента Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже призвала власти США рассмотреть возможность высылки российского посла и всех работающих в стране российских журналистов.

30 марта Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал Гершковича по уголовному делу о шпионаже.

30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.