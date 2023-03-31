Газета WSJ призвала выслать из США российского посла и всех журналистов

Короткая ссылка
Американская газета The Wall Street Journal после ареста в России своего корреспондента Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже призвала власти США рассмотреть возможность высылки российского посла и всех работающих в стране российских журналистов.
Газета WSJ призвала выслать из США российского посла и всех журналистов
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Администрации (президента США Джо. — RT) Байдена придётся рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов — это минимум, на который можно рассчитывать», — приводит заявление РИА Новости.

В газете отметили, что арест Гершковича показывает «снижение способности США сдерживать нападения на своих граждан».

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал Гершковича по уголовному делу о шпионаже.

30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить