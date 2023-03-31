Газета WSJ призвала выслать из США российского посла и всех журналистов
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«Администрации (президента США Джо. — RT) Байдена придётся рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов — это минимум, на который можно рассчитывать», — приводит заявление РИА Новости.
В газете отметили, что арест Гершковича показывает «снижение способности США сдерживать нападения на своих граждан».
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал Гершковича по уголовному делу о шпионаже.
30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.