Госдеп контактирует с властями России по поводу задержанного по делу о шпионаже сотрудника WSJ

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Госдеп находится в прямом контакте с властями России по поводу задержанного по делу о шпионаже американца Эвана Гершковича из The Wall Street Journal.

«Госдепартамент находится в прямом контакте с российским правительством по этому поводу, в том числе активно работая над получением консульского доступа к господину Гершковичу», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, американские власти уже активно поддерживают контакт также с Wall Street Journal и семьёй задержанного по делу о шпионаже.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал Гершковича по уголовному делу о шпионаже.

30 марта Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным.