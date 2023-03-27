В ЕС заявили, что внимательно следят за событиями в Израиле

Евросоюз внимательно следит за обострением внутренней ситуации в Израиле из-за предлагаемой правительством судебной реформы, но не хочет вмешиваться во внутриполитические процессы страны.

Об этом заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

«Мы внимательно следим за событиями в Израиле и верим в способность демократических институтов решить эту проблему... Но мы не должны вмешиваться и комментировать внутренние процессы в демократических институтах и в израильском обществе», — приводит его слова РИА Новости.

Президент Израиля Ицхак Герцог ранее обратился к правительству с призывом остановить процесс принятия судебной реформы в стране на фоне протестов. Он отметил, что из-за недовольства протестующих безопасность, экономика и общество оказались под угрозой.

Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет также призвал представителей действующей власти отложить судебную реформу и перейти к переговорам.

На фоне протестов Национальный профсоюз Израиля закрыл аэропорт Бен-Гурион, а профсоюз врачей объявил о приостановке работы системы здравоохранения со вторника, 28 марта, до объявления об отмене судебной реформы.

Реформа предполагает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей.