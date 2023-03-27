Французский политик Асселино назвал антироссийские санкции нескончаемой шуткой

Регулярные антироссийские санкции — это нескончаемая шутка, они не работают, заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

«Фон дер Ляйен объявила об 11-м пакете санкций ЕС против России, чтобы бороться с обходом предыдущих санкций, которые не работают. Это нескончаемая шутка!» — сказал он.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что у ЕС уже «меньше аппетита» на санкции против России.

Также сообщалось, что Евросоюз обсуждает введение торговых ограничений против стран Центральной Азии за якобы помощь России в обходе западных санкций.