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Французский политик Асселино назвал антироссийские санкции нескончаемой шуткой

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Регулярные антироссийские санкции — это нескончаемая шутка, они не работают, заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

«Фон дер Ляйен объявила об 11-м пакете санкций ЕС против России, чтобы бороться с обходом предыдущих санкций, которые не работают. Это нескончаемая шутка!» — сказал он.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что у ЕС уже «меньше аппетита» на санкции против России.

Также сообщалось, что Евросоюз обсуждает введение торговых ограничений против стран Центральной Азии за якобы помощь России в обходе западных санкций.

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