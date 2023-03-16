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Путин заявил, что российская экономика начинает развиваться по новой модели

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Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели.
Путин заявил, что российская экономика начинает развиваться по новой модели
  • kremlin.ru

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

RT ведёт прямую трансляцию пленарного заседания РСПП.

«Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чём было сказано недавно в послании Федеральному собранию», — заявил он.

Путин подчеркнул, что в настоящее время активная, созидательная позиция РСПП и бизнес-сообщества в целом особенно востребована.

Ранее Путин в ходе встречи с работниками авиазавода в Улан-Удэ отметил, что Россия кратно увеличила свой экономический суверенитет, несмотря на ожидания противника.

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