Путин заявил, что Россия кратно повысила экономический суверенитет

Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с работниками авиазавода в Улан-Удэ отметил, что Россия кратно увеличила свой экономический суверенитет, несмотря на ожидания противника.

Он отметил, что в 2022 году Россия прошла очень важный этап своего развития.

По словам президента, Россия кратно повысила свой экономический суверенитет.

Президент отметил, что противник рассчитывал на то, что Россия «рухнет через две-три недели или через месяц».

Также Путин заявил, что после развала СССР внутри России начали создавать пятую колонну, чтобы раскачивать ситуацию в стране.