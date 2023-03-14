Путин заявил, что Россия кратно повысила экономический суверенитет
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- © Mikhail Metzel/Kremlin Pool
Он отметил, что в 2022 году Россия прошла очень важный этап своего развития.
По словам президента, Россия кратно повысила свой экономический суверенитет.
Президент отметил, что противник рассчитывал на то, что Россия «рухнет через две-три недели или через месяц».
Также Путин заявил, что после развала СССР внутри России начали создавать пятую колонну, чтобы раскачивать ситуацию в стране.