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Путин заявил, что Россия кратно повысила экономический суверенитет

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Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с работниками авиазавода в Улан-Удэ отметил, что Россия кратно увеличила свой экономический суверенитет, несмотря на ожидания противника.
Путин заявил, что Россия кратно повысила экономический суверенитет
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Он отметил, что в 2022 году Россия прошла очень важный этап своего развития.

По словам президента, Россия кратно повысила свой экономический суверенитет.

Президент отметил, что противник рассчитывал на то, что Россия «рухнет через две-три недели или через месяц».

Также Путин заявил, что после развала СССР внутри России начали создавать пятую колонну, чтобы раскачивать ситуацию в стране.

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