Путин: в России создавали пятую колонну, чтобы раскачать страну

Российский президент Владимир Путин заявил, что после развала СССР внутри России начали создавать пятую колонну, чтобы раскачивать ситуацию в стране.

«Началось давление для того, чтобы раскачать саму Россию, — пятую колонну начали создавать внутри», — заявил глава государства в ходе общения с работниками авиазавода в Улан-Удэ.

По его словам, для раскачки внутриполитической ситуации на Россию наслали «целые орды международных террористов».

Путин напомнил, что террористы действовали в разных регионах России, прежде всего на Северном Кавказе.

Также российский президент заявил, что нынешние международные проблемы начались после развала СССР.