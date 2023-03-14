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Путин: в России создавали пятую колонну, чтобы раскачать страну

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Российский президент Владимир Путин заявил, что после развала СССР внутри России начали создавать пятую колонну, чтобы раскачивать ситуацию в стране.
Путин: в России создавали пятую колонну, чтобы раскачать страну
  • РИА Новости

«Началось давление для того, чтобы раскачать саму Россию, — пятую колонну начали создавать внутри», — заявил глава государства в ходе общения с работниками авиазавода в Улан-Удэ.

По его словам, для раскачки внутриполитической ситуации на Россию наслали «целые орды международных террористов».

Путин напомнил, что террористы действовали в разных регионах России, прежде всего на Северном Кавказе.

Также российский президент заявил, что нынешние международные проблемы начались после развала СССР.

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