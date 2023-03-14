Путин: нынешние международные проблемы начались после развала СССР

Российский президент Владимир Путин заявил, что нынешние международные проблемы начались после развала СССР.

Об этом он сказал на встрече с работниками авиационного завода в Улан-Удэ.

«Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза», — отметил российский лидер.

Путин объяснил, что мироустройство, которое до сих пор ещё имеет место быть, было создано после Второй мировой войны странами-победительницами, прежде всего, СССР и США.

«Распределили между собой зоны своего влияния, надо прямо сказать. Особенно друг к другу не лезли. Конечно, проблем хватало, вплоть до Карибского кризиса, но тем не менее существовали», — заявил президент.

По его словам, после того, как СССР развалился, «вот эта система двуполярного мира тоже начала трещать».

В декабре Путин заявил, что США давно вовлечены в процессы на постсоветском пространстве.