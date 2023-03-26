Экономист ЕБРР Яворчик: Россия выдержала санкции благодаря работе грамотных технократов

Россия преодолела давление санкций Запада с помощью взвешенной и стабильной политики в сфере финансов и дипломатии в сфере торговли, заявила главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик. По её оценкам, это позволило найти новые рынки вместо европейских.

Об этом она сказала в беседе с Berliner Zeitung.

«Ожидание того, что западные санкции приведут к финансовому или валютному кризису в России, были слишком оптимистичны. Экономика России находится под санкциями с 2014 года. Они отдают предпочтение макроэкономической стабильности, а не росту, и очень дисциплинированы, когда дело касается бюджета», — отметила экономист.

В России работает «грамотная команда технократов», которой удалось стабилизировать экономику после санкций, приводит её слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика начинает развиваться по новой модели. Он напомнил, что страна смогла компенсировать закрытие для неё западных рынков и расширила торговые контакты с государствами быстрорастущих регионов мира.